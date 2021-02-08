曾經在2019年5月底一場比賽揮棒打出界外球，並擊傷觀眾席一位2歲小女孩頭部的前小熊隊外野手艾爾莫拉（Albert Almora Jr.），據大聯盟官網報導，他已與大都會隊簽約，只等體檢通過即可生效。

艾爾莫拉在前年那場比賽中曾經自責不已！蹲在球場上久久無法起身，連總教練都上前安慰他。而那位小女孩被球擊中後造成頭顱骨折，引發硬腦膜下出血、腦挫傷、腦水腫以及腦波異常等症狀，當時的狀況確實不輕。

至於在球場上艾爾莫拉的守備能力頗佳，可加強大都會隊的中外野防守深度，需要右打者的時候也可以上場代打。他的大聯盟生涯前5年都在小熊隊渡過，平均打擊率2成71，有28支全壘打、334分打點，2019年擊出12支全壘打，是生涯最多轟的一個球季。

去年縮水球季艾爾莫拉出賽28場，打擊率僅1成67、1分打點，主要是在比賽後段上場代守，球季結束後球團將他釋出成為自由球員。4月間他將滿27歲，年紀不大且已有5年大聯盟經驗，大都會覺得仍可用，於是簽下他，不過合約具體內容尚未公開。

(中時 )