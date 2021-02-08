近期韓、美媒體瘋傳蘋果(Apple)找上韓國現代集團，要合作打造自動駕駛電動車，甚至包括專爆蘋果料的分析師如郭明錤等也持此論調，現代與旗下起亞(Kia)今(8)日正式出面闢謠，公告目前沒有與蘋果進行協商，收到多家外企合作提議但都仍是初期階段，沒有任何已決定事項。消息傳出後開盤一度重挫逾7%，至當地時間11時30分跌幅仍達5.61%。

現代成為蘋果推Apple Car合作夥伴、預計2024年投產消息從1月就開始瘋傳，現代曾表示沒有定論但也沒否認，因此這次表態很明確，韓聯社指出，這可以解讀為合作協商被暫時擱置。

據郭明錤上周二(2日)分析，現代集團優勢可以歸納為3點，首先是豐富造車經驗與基礎還有汽車底盤技術支援，其次是旗下現代Mobis(현대모비스)可以提供部份零組件生產與設計，此外是因旗下起亞在美國紮根甚深且有現成產線。

上周五(5日)有美國媒體指出由於供應商口風不緊是蘋果大忌，因此蘋果與現代合作協商才會暫停。韓國媒體在談判觸礁前則曾指蘋果將投資起亞美國產線36億美元，交易會在本月17日簽署，但從未被涉事各方證實。

韓聯社稱現代、起亞只否認「自動駕駛汽車」，加上現代、蘋果都在開發自動駕駛技術，因此還是可能在實體製造電動車上合作，韓國業界也分析，現代起亞與蘋果暫停自駕車合作協商，無法排除今後重啟討論電動車合作事宜可能性。

現代汽車股價今日從上周五收盤價24.9萬韓元直接跳水，5分鐘就下殺到23.1萬韓元，至11時30分暫報23.55萬韓元。起亞更慘，從上周五收盤價10.15萬韓元直殺至8.75萬韓元震盪，至11時30分暫報8.78萬韓元，跌幅近14%。

韓國雖也過農曆春節，但由於不像台灣是T+2(交易後2日完成交割)制度，因此股市僅在年初一(11日)、初二(12日)休市。

(中時新聞網)