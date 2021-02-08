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坦帕灣海盜明星四分衛布雷迪這種表現，哪像是43歲老將！布雷迪8日在第55屆NFL超級盃展現超神身手，不僅完成3次傳球達陣，更傳出201碼，帶領海盜31比9爆冷擊潰堪薩斯酋長，勇奪超級盃冠軍，這是布雷迪生涯第7次摘冠，創造史上第1紀錄，他更獲選今年超級盃MVP，生涯第5次。

儘管酋長首節先靠49碼長射拿下3分，可是隨後攻勢幾乎都由海盜主導，特別是第10次闖進超級盃的43歲老將布雷迪，他先在首節傳給葛隆考斯基完成8碼達陣，接著又在第2節完成17碼傳球達陣，傳球對象同樣還是葛隆考斯基。

儘管酋長馬上射進34碼設門，再次把比分追近，可是布雷迪又在上半場結束前6秒，不可思議完成1碼傳球達陣，幫助海盜打完上半場，取得21比6遙遙領先，光在上半場，布雷迪就完成3次達陣，表現完全壓過酋長四分衛馬荷莫斯。

海盜邊鋒葛隆考斯基意外接到兩次達陣，是今年超級盃最大驚奇之一。(美聯社)

酋長第3節開始射進52碼長射，可是這次海盜換成跑鋒佛奈特完成27碼達陣，比數頓時變成28比9，接著又在第3節結束前射進52碼射門，打完前3節，海盜取得31比9遙遙領先，也讓海盜末節開始施展拖延戰術，頻用跑陣消耗時間。

眼見落後差距有點懸殊，馬荷莫斯末節只好無奈採取長傳強攻模式，期望能用達陣趕緊追分，來到最後5分03秒，竟有球迷衝入場內搗蛋，也讓比賽暫時中止，接下來馬荷莫斯仍然無法突破對方銅牆鐵壁，甚至最後1分33秒還被抄截收場。

(中時 )