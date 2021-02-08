反美國萊豬的精神科醫師蘇偉碩與妻子王文心8日表示，有研究發現空氣中的污染物PM2.5年均值每增加10微克／立方米，5歲以下兒童的死亡率就會提高3.4％，且空污影響兒童腦部發育的研究早在10年前就引起醫學界重視，要求經濟部在4月4日兒童節之前關閉高雄興達電廠燃煤機組，並解決中鋼製造的空污。

(中時 )