蘇偉碩控空汙殺童 要求關高雄興達燃煤機組 11:152021/02/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 精神科醫師蘇偉碩（右）與妻子王文心（左）要求經濟部在4月4日兒童節之前關閉高雄興達電廠燃煤機組，並解決中鋼製造的空污。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 反美國萊豬的精神科醫師蘇偉碩與妻子王文心8日表示，有研究發現空氣中的污染物PM2.5年均值每增加10微克／立方米，5歲以下兒童的死亡率就會提高3.4％，且空污影響兒童腦部發育的研究早在10年前就引起醫學界重視，要求經濟部在4月4日兒童節之前關閉高雄興達電廠燃煤機組，並解決中鋼製造的空污。 春節用電需求提升 經濟部督導台電中油採取因應作為維持穩定供電 新循環賽開打 封關績效比拚 陳學進勇冠群雄 (中時 ) #蘇偉碩 #燃煤機組 #兒童 #空污 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趕出貨 難出國 春節用電需求大 04:102021/02/07 焦點要聞 空汙警示 興達電廠燃煤機組首度停3減1 16:192021/02/06 生活 台電燃煤電廠降載停機減發電近七成 為空品盡心力 18:402021/02/06 財經 台股殺還是押半導體 這些小鬼股機會來了 15:002021/02/06 財經 多頭下一個火種 軋空行情 11:302021/02/06 財經 看到黃捷罷免案票數 蘇偉碩嗆：蔡總統守得住反萊豬公投嗎 23:532021/02/06 政治 中時社論》要正視護國神山背後的靠山 19:522021/02/06 中時社論 空品滿江紅 台電5電廠降載7成 今年最差一波 小年夜才可望好轉 04:102021/02/07 焦點要聞 空品亮紅燈污染物累積中南部 預估小年夜始好轉 17:032021/02/07 生活 台南市空汙3年來最嚴重 今年已8天達紅害等級 14:262021/02/06 生活 全台連日境外移入空汙嚴重 盧秀燕：市府提早啟動應變措施 10:362021/02/08 生活 生活熱門新聞 桃醫最新院內景象驚人 病患吐關鍵轉折 - 生活 春節出遊南投埔里這樣玩 7大必訪人氣景點 - 生活 寶可夢阿伯實際手機數量曝光 每月話費驚人 - 生活 與確診者同桌吃飯 高雄2警居家隔離 67警自主管理 - 生活 教團質疑引財團入主康寧 官員掉頭走人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。