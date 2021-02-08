不少民眾因為中央「掛保證」，表示桃醫是目前最安全的地方，才會選擇前來看診。（姜霏攝）

部立桃園醫院爆發院內感染事件後已累積20例確診個案，導致桃醫門急診患者下降至一成，造成院方不少損失，衛福部長陳時中日前表示桃醫是「最安全的地方」，8日明顯可見院內人潮，民眾也說有中央肯定後已不擔心疫情。

桃醫院內感染自1月11日爆發後，門急診掛號人數急速下降，院方也改為內外科各一診、取消夜診，減少院內流動的人數，近3周桃醫現況相當冷清，不僅院內空無一人，就連平時一位難求的停車場都空蕩蕩，因疫情延燒不斷，不少民眾選擇轉診、延期掛號，讓院內門診數降至原來的一成。

記者直擊8日前至桃醫看診的人潮相較上周已增加不少，有民眾表示，因為看到新聞陳時中掛保證桃醫是「最安全的地方」，已經不怕院內感染的影響，認為桃醫已逐漸上軌道、恢復正常中；也有民眾說，前幾天仍屬於緊繃階段，但過了將近一個月了，中央也說桃醫消毒很全面，才會選擇前來看診。

中央日前開啟回溯專案、清零計畫，針對住院病患、陪病者、家屬、醫護人員及外包商進行採檢，院方表示，清零計畫會在8日完成，原有1759人需另做血清篩檢，8日已剩700多人，結果最快9日出來，另復原計畫也正在擬定中，但須等中央審核完畢才能實施，因此現階段不方便說明。

(中時 )