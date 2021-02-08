法國水資源和廢棄物管理公司威立雅環保(Veolia)周日宣布，將對同業蘇伊士集團(Suez)發起113億歐元(約136億美元)的收購。

威立雅目前為蘇伊士最大股東，握有29.9%股權。然蘇伊士長期以來一直抵抗威立雅的收購。蘇伊士為法國第二大環境集團，威立雅為第一大。

數月的收購攻防目前進入激烈的交鋒，目前威立雅也撤回了要求蘇伊士董事會的一項批准；威立雅在去年十月發動收購，欲從法國公用事業公司Engie手中買下蘇伊士的股份，並要求蘇伊士董事會批准。

威立雅在聲明中指出，過去四個月，蘇伊士多次對收購要約做出抵制行動；威立雅修正2020年10月5日的聲明內容，尋求不須董事會批准的收購要約。

威立雅試圖直接對蘇伊士所有股東發起每股18歐元的敵意收購。

蘇伊士發言人指稱該收購在「倫理和道德的觀點下」為不可接受的。蘇伊士工會亦發聲反對該收購。蘇伊士主要為管理階層抗拒該收購案。法國政府希望雙方能和平地解決爭議和達成協議。

(時報資訊)