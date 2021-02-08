《商情》國內鋼筋、廢鋼平盤 11:082021/02/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆開出平盤；因國際原物料漲跌互現，加上年關將近，故本周鋼筋、廢鋼與型鋼皆開出平盤；業者表示，鋼筋跌幅已深，所以有吸引少量買盤逢低進場。 本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸9300元；鋼筋平盤，報每公噸18300元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至155.9美元；日本2H廢鋼每公噸漲至375美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸360美元。(商品行情網) 計畫書出爐 大林蒲2023遷村恐生變 中鴻盤價連9漲 Q1營運看俏 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #型鋼 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體、遠距夯 興櫃4檔年漲逾3倍 04:102021/02/06 證券．權證 外匯存底 連20個月創新高 04:102021/02/06 金融．稅務 《鋼鐵股》豐興1月每股賺0.49元 Q1急單效應持續 10:002021/02/05 財經 台股基金手握12檔祕密武器 賺贏大盤 04:102021/02/08 財經要聞 《鋼鐵股》中鴻3月鋼品延續漲勢 熱軋連9漲 15:062021/02/05 財經 晶圓代工看不到烏雲？供應鏈示警暗藏風險 08:512021/02/06 財經 俄驅逐3國外交官 多國譴責 04:102021/02/07 國際大事 《金融股》彰銀統籌主辦 大國鋼62.5億元聯貸案簽約 10:512021/02/05 財經 全球瘋搶疫苗 謝金河：台灣疫苗國家隊在哪？ 00:032021/02/06 財經 台電燃煤電廠降載停機減發電近七成 為空品盡心力 18:402021/02/06 財經 董事長胡永進致力研發 連蘋果也埋單 04:102021/02/08 企業經營 財經熱門新聞 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 狂囤人口數6倍1.5億劑疫苗 澳洲盤算曝光 - 要聞 澳洲吃癟 G7憂得罪大陸 無限期延後擴組D10計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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