本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼皆開出平盤；因國際原物料漲跌互現，加上年關將近，故本周鋼筋、廢鋼與型鋼皆開出平盤；業者表示，鋼筋跌幅已深，所以有吸引少量買盤逢低進場。

本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸9300元；鋼筋平盤，報每公噸18300元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至155.9美元；日本2H廢鋼每公噸漲至375美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸360美元。(商品行情網)

(時報資訊)