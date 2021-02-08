在現代汽車領跌下，8日韓股普遍走軟。KOSPI指數暫為3,110.78點，下跌9.85點，跌幅0.32%。

就在現代汽車鄭重宣布，沒有與蘋果商談電動汽車製造計畫的消息後，現代與子公司起亞股價，盤中一度分別大跌8.42％與15.27％。

現代暴跌下，運輸類股也跌6.81％。至於現代關係企業，如現代摩比斯(Hyundai Mobis)，物流單位現代Glovis與零組件事業群現代威亞(Hyundai Wia)分別跌8.37％，8.14％與9.97％不等。

權值股漲跌互見，三星電子小漲0.24％，而三星生物製藥(Samsung BioLogics)漲0.12％。SK海力士與電池製造商樂金化學(LG Chem)分別跌0.78％與2.92％。

市場也在靜待MSCI明晟季度調整內容，預計台灣時間10日上午將揭曉。

Shinhan金融表示，KOSPI成交量預計在本周農曆春節前會較平淡，但10日期指結算可能會造成短期波動較大。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.7韓元，韓元升值0.54％元。

(時報資訊)