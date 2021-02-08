一位人妻分享，她日前突然收到丈夫匯款5萬元給她，收到意外之財的當下，人妻相當開心，以為自己也獲得了「年終獎金」，正笑得合不攏嘴時，丈夫卻突然跟她討回錢，並解釋「那是別人的薪水，匯錯了！」讓人妻頓時從天堂掉到地獄。

人妻7日在臉書社團《爆怨公社》發文，她透露，剛剛在餵小孩奶時，突然收到老公匯來一筆錢，確認帳目後發現竟有5萬元，原PO開心地以為，自己也收到了「傳說中的老婆辛苦了年終獎金」。

正當人妻感動得痛哭流涕之際，老公卻突然跑來大喊，「還錢！不還錢我要丟雞蛋了喔」，人妻一臉茫然，老公才解釋，那筆5萬元的入帳是匯錯帳戶，而且是要付給別人的薪水，並要求人妻趕緊退回那筆帳目，還開玩笑的說，如果不退款就要丟雞蛋示威。

人妻頓失夢幻的「年終獎金」，無奈地說「心好累，傳說中的老公都是別人的」，不少網友紛紛幽默留言，「瞬間從天堂掉到地獄」、「老公瞬間變成討債集團」、「我已經收到你匯來的贖金了，孩子還你」、「可能暱稱都是老婆，所以匯錯」。

也有網友表示，寧願被雞蛋砸也不還錢，「丟雞蛋洗乾淨就好，堅決不還錢」、「不還啊～匯進來就是我的了」、「見者有份，妳可以抽三萬當私房錢」、「跟他說拿8萬來贖」、「領一千給他，看你要買幾顆我贊助」、「5萬可以換一副不差的大門鎖吧」。

(中時新聞網)