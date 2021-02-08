曾擔任行政院副院長、國民黨大老徐立德8年前與音樂家陳怡伶結婚，婚後2人感情不睦，徐男在2015年搬離住家與兒子同住，未再與陳女同居並訴請離婚，一審不准，二審逆轉判准，上訴後，最高法院廢棄發回台灣高等法院。

最高法院指出，陳怡伶始終否認有分居的事實，並未就「徐立德主張兩造自2015年初開始分居迄今的事實」為相同的陳述，是否屬「自認附有限制」，應否視有自認？高院應依家事事件法相關定予以探究，因此發回更審。

徐立德提起離婚訴訟主張，他與陳怡伶在2013年6月21日結婚，因生活習慣、價值觀的差異，他2015年初搬離與兒子同住，未再同居，2016年8月間，陳女與其父母發生糾紛多次怪罪他，並主動提出離婚的想法。

徐立德指控2016年12月間，陳女將婚前的私事經其父母批露見諸於媒體報導後，她自殘行為，以此為情緒勒索，但他已年老，難以承受，婚姻已生有破綻，且陳女也無繼續維持婚姻之意願，因此訴請法院判准離婚。

一審法院駁回徐立德的請求，但高院審理後，認為徐男與陳女2016年後分開居住，未共同生活，且雙方互相怪罪並心生怨懟，陳女嘲諷徐將因無須扶養陳女而感到歡欣，徐亦接受陳女離婚的請求，兩造之婚姻因此發生破綻。

高院認為，徐男與陳女的婚姻發生難以回復破綻，是因2人在分居期間，陳女未能理性溝通，保持共同生活之圓滿，而徐男也未予以體諒、給予支持，相互協力，雙方皆無努力修補婚姻關係之意願，有責程度同屬相當，所以徐男訴請離婚，應予准許。

去年高院判准離婚後，陳怡伶召開記者會表示，徐搬走離家，她非常擔心先生的身體健康，一直透過手機軟體和他保持聯絡，徐立德還會送花、送水果給她，所以從來沒有不願修復夫妻關係。

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