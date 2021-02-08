28歲新生代演員孔令元是孔子76代子孫，近期在公視賀歲片《白日夢外送王》擔綱女主角「小天」，是個性高冷寡言的Youtuber，協助男主角禾浩辰破解謎題。不僅劇中聰明伶俐，戲外她更是政大高材生，從阿拉伯文系輔修外交系，又雙主修廣電，除了血液裡留著老祖宗智慧根源外，她透露雙主修的原因「全因導演一句話」。

孔令元從小就懷星夢，18歲前早與經紀公司簽約，原以為「自此就是明星了」，除了修課外其餘時間全留給經紀公司，大三時拍了電影《大稻埕》，導演葉天倫給了她一句話「青春，做就對了，不要怕跌倒」，讓她突然驚覺「自己除了讀書，生活一片空白」，開始願意更多嘗試，大四開始雙主修，一路念到大六上完成學業，她體悟「當演員要懂得生活，要懂得吸收，不只是工作，要會過生活」。

孔令元國中時因為心因性氣喘，快1年時間請假休養，媽媽為她燉了上百副水藥替她調身體，她因此與同儕鮮少互動。某次上體育課，她忘記將藥帶在身上，小老師替她回班上拿，體育老師火大上課人沒到齊，罰全班折返跑，她事後回想，「我一直不覺得自己經歷挫折，其實是很多時候，我沒意識到造成別人困擾」。

這次她在劇中飾演「小天」寡言，與她本身個性完全相反，「我這次經歷了『小天』，好像變得沉穩，沒那麼燥，朋友也覺得我不太一樣」。她過去常被說「用腦演戲」，這回開拍前上表演課，她重新找回身體節奏，訓練用身體創作，藉此開啟感官感受。《白日夢外送王》2月11日除夕夜晚間10點播出。

(中時 )