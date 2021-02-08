高雄市議員黃捷罷免案失敗，雖不同意票6萬5391票創26年來罷免案新高，但也激發國民黨士氣。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮指出，藍軍基本盤已漸漸回溫，只要大家一起努力，2022高雄市長選舉還是有機會扳回一城，現任的4位議員也可望連任，但也擔心，黃捷將成民進黨的吸票機。

黃捷罷免案6日投票，據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91%；不同意罷免票6萬5258票、占54.09%，無效票458票，罷免案未通過。

開票結果出爐當天，曹桓榮表示，此次投票政黨介入整個罷免運動，相信市民眼睛是雪亮的，也尊重所有投票的市民，對於蔡政府介入，自然會公評。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮。（資料照／柯宗緯攝）

據《三立新聞網》今（8）日報導，曹桓榮受訪時指出，罷捷同意票破4成，比韓國瑜總統選舉得票3成多、李眉蓁補選市長得票2成多，已成長不少，顯示藍軍基本盤回溫，也代表藍軍走過去年低潮，如果士氣延續、持續耕耘地方，民怨累積就能推翻蔡政府。

對於罷捷失敗是否影響2022地方首長選舉，曹桓榮表示，只要大家同心努力，市長選舉還是有機會，而現任4名國民黨議員也有希望連任，而黃捷將會是綠營的超級吸票機。

此外，面對罷免案民進黨全軍力挺，被問到是否加入民進黨？黃捷昨受訪時並未正面回應，笑說「我們一直都是鳳山隊」，這樣的概念會一直走下去，強調是因罷免選戰機緣與挑戰，讓他們團結，相信未來本土進步的力量會繼續團結下去。

(中時新聞網)