【天堂2M】職業介紹精華 事前預約招募中

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》於台北西門町的大型魔劍裝置物推出了「魔劍降臨天天抽好禮」活動，天天抽遊戲虛寶、iPhone 12 Pro等好禮。另外為了感謝百萬玩家支持，推出加碼活動，只要完成指定任務就有機會搶先獲得「紅變」！

近日有到台北西門町鬧區的民眾可以發現，在捷運西門站6號出口後方，出現了《天堂2M》魔劍形象的大型裝置物。高達5公尺的巨型魔劍降臨西門町鬧區，吸引了不少用路人目光；現場只要掃瞄QR code即可參加線上抽獎活動，有機會獲得遊戲虛寶、iPhone 12 Pro、MacBook Air、AirPods Max、Apple Watch、MyCard點數、《天堂2M》限量周邊商品、7-11 i禮贈等獎項，想要試試手氣的玩家千萬不要錯過！在現場與魔劍合照上傳官方粉絲團還可獲得額外加碼抽獎機會，詳情請見官方消息。

《天堂2M》自開放事前登錄以來，人氣直升、好評不斷！NCSOFT為了感謝玩家支持，特別推出加碼活動，只要完成指定任務就能獲得各自的獎勵，最後達成所有任務即可獲得【英雄職業獲取券（1次）（刻印）】抽獎機會喔！

英雄職業獲取券（1次）（刻印）。(圖/遊戲公司提供)

《天堂2M》中存在各種物品，武器跟防具、飾品是決定角色能力值的重要元素，大部分沒有裝備等級限制，所以取得好的裝備就可以在低等級開始輕鬆成長。下面簡單介紹遊戲中的武器與防具。

武器是直接影響角色傷害值的裝備。《天堂2M》武器的種類有單手劍、二刀流、匕首、弓、魔杖、魔珠。各職業能夠裝備的武器不同，再依照武器能夠使用的技能又有所不同，所以需要謹慎選擇。攻擊部分怪物時，有一定機率可能會損壞你的武器。當武器被損壞時武器ICON會轉變為紅色且傷害值會降低。損壞的武器，可以透過村莊內雜貨商人NPC處，購買磨刀石來恢復損壞。

武器存在各種效果的能力，近距離、遠距離系列等主要使用物理傷害的職業，追加傷害跟命中會是重要的能力。相反的只要使用魔法傷害的職業，魔法傷害跟魔法命中還有MP恢復能力會是重要的能力。

【天堂2M】武器介紹 水晶魔杖

【天堂2M】武器介紹 瑟魯基長劍

《天堂2M》的防具是裝備到頭盔、襯衫、上衣、下衣、手套、長鞋、斗篷、符印等8個欄位使用的道具。除角色的防禦力以外，依照部位提供各種能力，選擇適合自己職業能力的防具來裝備非常的重要。大部分的防具擁有各自不同數值的防禦力。當防禦力高時被目標擊中，物理攻擊的機率會下降。當防具的強化數值提升時，防具的防禦力也會隨著提升。

防具賦予各種能力，特別是傷害減緩，可一定量的減少自己受到傷害的能力，和防禦力都是非常重要的一個能力，除此之外，透過符印提升傷害及命中或者提升狀態異常的命中率等，可以選擇符合自己職業的能力來裝備。

《天堂2M》事前登錄以及雙平台預約持續進行中，只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。NCSOFT表示，目前正全力準備《天堂2M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)