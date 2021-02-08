高雄市議員黃捷挺過罷免案，成為首次罷免「不同意票」大於「同意票」的罷免案，對此綠營氣勢高漲，同樣面對罷免案的高雄市議員高閔琳昨(7)日受訪時表示，若自己的罷免案也走進第三階段的正式投票，將會跟黃捷一樣，正面對決、爭取市民朋友們的認同。

目前高閔琳的罷免案正走到第二階段，將於2月9日前進行最後補件，由選委會審核是否成案，而前鳥松區鳥松里長陳清茂表示，不足人數5485人，將在規定時間內補足人數，他覺得沒有問題，這段時間會加倍努力，衝高連署人數，預防萬一，計畫提交比不足人數5485人更多的連署書，要衝高連署人數。

黃捷6日成功度過罷免案，給予目前正遭受罷免的多位綠營民代不少鼓勵，高閔琳日前受訪表示，若罷免團體在9日補件通過，罷免案成立，將會跟黃捷一樣，與罷免團體正面對決，她指出，自己已經擔任了2屆議員，2千多個日子來每天都戰戰兢兢，將會坦然接受罷免的檢驗，表示她對台灣的民主有信心。

高閔琳的回應引來網友討論，表示「主要是同意票能不能衝到25%，黃捷這次民進黨這麼挺反對都沒有到25%，根本不用在乎反對票」、「加油，我罷琳我驕傲」、「民進黨挺過一次就在囂張了」、「這次一定把妳罷下來」、「太誇張了，都不反省自己為什麼被罷免嗎」、「這嘴臉跟黃捷一樣」。

(中時新聞網)