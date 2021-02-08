中華電信與雲端遊戲品牌Gamestream繼2020年8月推出5G Hami雲端遊戲服務Android版後，獲得不少5G客戶迴響。為滿足果粉的需求，中華電信今(8)日宣布Hami雲端遊戲服務iOS版正式上線，娛樂陣容也進一步擴大，提供65款高階主機遊戲，可立即暢玩《迪士尼無限世界2.0_漫威超級英雄》、《迪士尼無限世界3.0 _星際大戰》、《樂高神鬼奇航》、《天國降臨：救贖》、《烽火家園：革命再起》、《混亂特工》、《F1巨星卡丁車》、《GRIP戰鬥賽車》，享受流暢的遊戲體驗。

中華電信是日前領先業界開賣HomePod mini，提供用戶完整Apple產品線可選購。今日則宣布Hami雲端遊戲iOS版正式上線，一次滿足眾多果粉玩家的心願。Hami雲端遊戲不需額外購買遊戲主機，搭配5G手機或平板電腦與無線遊戲手把配對，即能暢玩3A級遊戲大作；果粉以iPhone透過AirPlay投影到Apple TV上，亦能享受在大螢幕暢玩Hami雲端遊戲的樂趣。

中華電信擁有4G/5G最大頻寬和超高雲端運算與串流技術，日前勇奪Speedtest 2020年Q4 「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。消費者搭配5G超快網速，可享受Hami雲端遊戲的娛樂體驗，即刻至 iOS App Store下載「Hami雲端遊戲」。

即日起至全台中華電信服務據點及網路門市申辦精采5G方案，即可享Hami雲端遊戲首月99元的超值體驗方案，次月起以每月199元(原價299元)之優惠計收；另搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器(含手機架)的優惠價990元(原價1,848元)。

(科技)