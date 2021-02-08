隋棠和老公Tony結婚後育有2兒1女，身為3寶媽的她，是演藝圈著名長腿辣媽，完美身材仍和當名模時期沒有差別，近日，她曝光幫媽媽慶生的照片，網友才發現原來媽媽年輕時超漂亮，且也有一雙長腿，感嘆女神基因找到了。

隋棠PO文替媽媽慶生，並透露她是個非常難定義的女人，很獨立、可以自己環遊世界3個月，也是個傳統、不離不棄老爸的好女人，但她最喜歡的是媽媽善良又樂天的個性，「跟別人講起她，我愛用彌勒佛來形容。」

隋棠女神基因遺傳媽媽。(圖／翻攝自臉書)

她也曬出和媽媽童年時期的合照，只見小小年紀的她就有雙圓滾滾大眼睛，一旁露出燦笑的媽媽，更是讓網友驚呼超美，「媽媽也太漂亮，原來是女神基因」、「棠棠遺傳媽媽的美貌跟氣質啊」，還有人驚呼媽媽這麼美，「當初怎麼沒走演藝圈」。

另一張合影中，媽媽站在173公分、穿著高跟鞋的隋棠旁邊，即使她穿著平底鞋，身高也只差女兒半個頭，一雙筆直長腿讓眾人都驚呼，原來隋棠是遺傳了媽媽的美腿。

隋棠和老公Tony結婚5年多，先後生下大兒子Max、女兒Lucy，以及小兒子Olie，一家五口幸福和樂，之前全家到南部Long stay，不僅讓孩子學習親近大自然，隋棠更親力親為到偏鄉擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師。

而她除了演藝事業外，也自創服飾品牌，平常也熱心關注環保、婦女和兒童等社會議題，獲得外界不少好評。

(中時新聞網)