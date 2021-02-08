本周五就是農曆春節，想要好運旺旺來，財源廣進嗎？運勢命理網站「旺好運」分享了過年5大轉運招財法，可驅穢氣、添增人氣，還能夠增進財運，尤其是隨身攜帶五帝錢、開運紅包，不但能旺運勢，財氣也會全面提昇。

▍1.五帝錢轉運法

在身上配戴五帝錢可增加財運，防止小人。平日入廟參拜時，也可將五帝錢取下，在天公爐上左右各繞三圈，可增強五帝錢之開運能量。

▍2.福袋招財法

準備一個小福袋，並且串上紅繩，在福袋內放入50元2個、10元6個、5元1個、1元3個，總額是168元的銅幣放入福袋中，用紅紙寫上姓名和出生年月日，在凌晨12點時，掛在自己每天出入的房門上方，等待財氣匯集，財運自然臨門。

▍3.八卦招財包

準備一個紅色小布包，在布上貼或畫八卦圖，布包內放入五穀，即黃豆、黑豆、綠豆、紅豆及米各少許，與鹽混合，再將布包綁上紅線。逢春節時，在門廊或店門迎風處掛上，只要有人進出或風吹過，即有迎風生財的效果，必須每年一換，可驅穢氣、添增人氣和增強財富運。

▍4.米甕招財法

準備一個小米缸或陶甕，缸內下層擺米，中間擺麵線，上層擺圓餅，缸外貼上「福財」兩字的紅紙，放在廚房的一角，七日後全部吃完，如此居家可保平安，這一年的工作及財運也會跟著順利。

▍5.紅包旺財法

在紅包袋內放入168元銅板，含50元2個、10元6個、5元1個、1元3個，放於皮夾或口袋內，並寫上「財源滾滾」四個字隨身攜帶，或是放置在自家神案的香爐下壓著，平日對神明上香時，順帶祈求財運順利、福氣盈門，另準備一個紅包袋，內裝百元紅紙鈔一張，在黃紙上寫一滿字，隨紙鈔同時裝入於新的長皮夾內，長期放置於頭部，或頭下方的床墊，慢慢的財氣就會越來越旺了。

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(中時新聞網)