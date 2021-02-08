一名男性外送員昨日接獲一張送到天母的訂單，原以為只要放置於社區管理室就好，沒想到訂餐的女主人卻要求送上樓，女主人熱情給了他一個紅包，本以為裡面是一張百元鈔，沒想到卻是一張5個小朋友，羨煞不少網友，更有不少同業外送員直呼「明天起開始跑天母」。

原PO 7日在臉書社團《UberEats全台討論區》指出，晚間接獲一張送往天母使館區某豪宅的訂單，除地址不太好找之外，通常也不太有機會讓外送員送上樓，大多都是放在管理室就得離開。

原PO說，當他抵達時，管理室的保全轉達，訂餐的女主人希望他將餐點送上樓，他也不疑有他地答應，女主人開門接獲餐點後，先是親切地問後「這裡不好找吧？」他則表示，繞一下就找到了，「祝您用餐愉快！」正當他要離去時，女主人又叫住了他，隨即塞了一個紅包給他，一時間他還反應不過來，勉強擠出「謝謝，恭喜發財，祝您新年快樂」。

該名外送員接獲女主人給的紅包後，相當驚喜，並分享這段經歷。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

原PO拿著紅包進電梯，順手打開看了一眼，本以為是一張百元鈔，未料竟是一張千元鈔，令他驚喜直呼，「這張訂單的路程還不到1公里」。

這段經歷曝光後，吸引不少網友投以羨慕眼光，不少人歪樓留言，「你怎麼沒說你不想努力了」、「是我就獻身」，原PO也搞笑回應「你們也知道我的反應不夠快」，更有同業的外送員表示，「從明天開始我要勤跑天母」，令人哭笑不得。

(中時新聞網)