中央宣布取消桃園醫院健保卡註記，部桃和社區的2清零計畫也都已完成，採檢全陰性，桃園醫院預計年後重新出發，桃園市長鄭文燦8日表示，今年仍有約300餘床要分配到各醫院，前副總統陳建仁下午會親自出席桃園市急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，會請他給桃園意見守護防疫第一線。

鄭文燦表示，台灣是精準防疫，桃園是精準防疫的2.0版，過去居家隔離的範圍是要有15分鐘的親密接觸，桃園採取全面擴大隔離跟採檢，只要是環境可能有涉及汙染，或者是人流軌跡較為複雜，就全面匡列、全面採檢，這就是精準防疫的升級版。

鄭文燦說，防護網擴大以後，能夠把所有的個案都匡列進來，這次20個確診個案，都可以追溯到感染源、基因定序也都一樣，而且都是在居隔的範圍內，證明防火牆擴大的政策是正確的，感謝相關的防疫醫師接受桃園的建議。

鄭文燦說，桃醫清零計畫以及社區清零計畫已經完成，目前採檢都是陰性，桃醫也會做血清追蹤來確定醫院過去的情況，目前桃醫還在進行恢復營運的準備工作，預定在春節以後，桃醫才會重新出發，但春節期間，市民就醫的權利不打折、民眾的健康也要有保障，下午會邀集11家責任醫院以及醫師公會，就春節期間的醫療能量進行盤點跟調整。

鄭文燦說，桃醫共有700床，以去年經驗，住院的病人大概是475床，今年應該會略略降載到300多床，要分配到各醫院，因為醫院留守人力，牽涉到病患春節的照顧，下午會協調完成，他也預告副總統陳建仁也會親自出席，他也會趁機請教陳建仁防疫方面的對策，強調陳建仁是國內很重要的防疫學者，對於往後桃園如何守護防疫的第一線、守住國門，希望副總統也給桃園一些意見。

(中時 )