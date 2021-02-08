農曆春節即將到來，因應農曆新年期間旺盛的資金周轉需求，銀行推低利信貸，渣打銀和花旗銀都推貸款利率前3期利率0.1%起。其中，渣打銀更以0元開辦手續費吸引民眾。

渣打銀行推出「渣打新春貸」，即日起至2月28日止，有需求的客戶可直接透過渣打銀行網站24小時線上申請，完成拍照上傳相關文件後，即可進行快速預審，享有免帳管費，免開辦手續費，以及前三期優惠年利率0.1%。

渣打銀行指出，2020年受到新冠肺炎疫情影響，大部分企業營運受到衝擊，連帶不少受薪階級的年終獎金恐也將面臨縮水，但即將到來的農曆春節卻可能會有大筆支出之需求。渣打銀行為此推出春節期間限定的「渣打新春貸」，採24小時線上申辦，並採快速預審，流程手續簡便。現在申辦渣打新春貸專案，享前三期優惠年利率0.1%，另可享免帳管費優惠，還款期限最長可達7年，最高額度新台幣350萬元，讓財務佈局更靈活。

花旗銀行推卡友貸款，前3期利率0.1%起，第4期起2.68%~15.99%，優惠貸款活動僅適用花旗銀行既有信用卡客戶，不接受非卡友申請。成功核貸後最快10分鐘撥款，卡友優惠，免保人，免擔保品，開辦手續費5999元，貸款額度最高300萬，貸款期間最長7年。

(時報資訊)