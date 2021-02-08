台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)原定於今年3月3日至6日於南港展覽館一館開展，考量近期國內疫情變化，實體展將延期舉行，辦理日期將於確定後發布，線上展則於3月3日至31日如期辦理。

考量近日國內疫情變化，大型活動因人潮擁擠及近距離接觸，提高防疫難度，中央流行疫情指揮中心指出，若無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。據此，外貿協會與產業公會討論後，決議將原定3月3日至6日辦理的台北國際自行車展及台北國際體育用品展實體展延期辦理，然將以數位科技TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online線上展持續服務參展廠商及全球買主。

外貿協會近年致力推動數位貿協發展，去年開始強化線上展的功能與內容及各式數位行銷服務，協助國內業者持續在國際上曝光，深化與國際買主的連結。TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online包括虛擬展示、線上交流、線上導覽、買主數據分析等多元功能，線上展期間同時搭配線上記者會、採洽會、智慧論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，兩展線上展合計已有超過300名業者參與，其中成車品牌大廠美利達(9914)、巨大(9921)、重要組車廠愛地雅(8933)、鏈條龍頭桂盟(5306)、零組件大廠SRAM及Shimano等知名企業皆參與線上展，從電動機車跨足電動自行車的GOGORO亦首次參展，健身器材大廠喬山及岱宇也參加線上展，以虛擬展示呈現新品。

此外，台北國際自行車展線上展之國際參展商達20%，有來自義大利、丹麥、英國、美國、以色列、日本、新加坡等24國的自行車業者共襄盛舉。TAIPEI CYCLE Online及TaiSPO Online將於3月3日線上展開，為期1個月至3月31日為止。

(時報資訊)