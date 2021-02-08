國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍8日舉行記者會，宣布「反萊豬、綁大選」的雙公投連署不到30天就破50萬份。（王英豪攝）

國民黨主席江啟臣（左二）、祕書長李乾龍（右一）、組發會主委李哲華（左一）、文傳會主委王育敏（右一）8日舉行記者會，宣布「反萊豬、綁大選」的雙公投連署不到30天就破50萬份。（王英豪攝）

國民黨8日召開記者會，黨主席江啟臣（圖）宣布「反萊豬、綁大選」的雙公投連署不到30天就破50萬份，並表示能在短時間內取得連署，真正的因素不是國民黨的努力，而是蔡英文的專斷，更是民進黨的傲慢。（王英豪攝）

蔡政府自1月1日起開放萊豬，國民黨上午開記者會，黨主席江啟臣宣布自1月9日發動反萊豬、綁大選的雙公投連署，在上周五不到30天就破50萬份，到今天最新數字是53萬6019份。他表示，這是台灣民主深化的里程碑，落實直接民主，彌補代議政治的不足；能在短時間內取得連署，真正的因素不是國民黨的努力，而是蔡英文的專斷，更是民進黨的傲慢。

江啟臣上午率祕書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏等黨務主管召開記者會，共同拉繩放下「反萊豬、拚公投」及「連署突破50萬」布條，宣布公投連署達標，感謝民眾熱烈參與支持，隨後前往常會廳慰勉參與連署工作的志工朋友，並與志工一起查對連署書。

江啟臣說，能在這麼快時間取得逾50萬份連署，不是靠國民黨努力或動員，而是象徵民進黨對於食安輕視、對直接民主的出爾反爾，引發多數民怨，這正是高高在上的民進黨，高居廟堂之上的蔡英文應該謙卑傾聽的聲音！甚至可說，能在短時間內取得連署，真正的因素不是國民黨的努力，而是蔡英文的專斷，更是民進黨的傲慢。

他說，罷免或公投，在野黨的工作都是協助國人反應民意，讓人民的聲音可透過制度展現真正的意志。很遺憾民進黨完全執政後，忘了過去自己的初衷，不但刻意操作將罷免轉化成政黨的對決，更將民進黨前輩爭取的公投權鎖進鐵籠，限制直接民權的展現。江啟臣說，國民黨推動公投，不是為了政治利益或選舉策略，是為了落實直接民主可彌補代議制度不足的民主價值，確認人民對食安的重視。這次記者會，是公投下一階段的開始，國民黨對連署書會自行進行嚴格初審，盡可能確認正確性，除了確保公投成案，也要避免連署錯誤率遭民進黨惡意操作，再將儘速將連署書送交中選會，也呼籲中選會秉持行政中立，儘速審查，協助公投成案。

江啟臣強調，反萊豬公投的投票結果，需要超過483萬人投下同意票，且同意票要多於不同意票，任務相當艱鉅；下一階段國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，讓國人了解兩項公投的意義，以周延論述爭取國人認同，進一步投下公投同意票。

國民黨表示，全台收集超過50萬份的連署書，黨內將先進行嚴謹的審查及造冊工作，預定約一個月後將連署書送交中選會，中選會應即送戶政機關於60天內完成查對，連署人數查對超過法定門檻，中選會依法應在10天內公告公投案成立。國民黨呼籲中選會在過程中不要以小動作拖延或刁難，否則就是與全國民意為敵，國民黨已準備好反制作為因應。

江啟臣等人開記者會，宣布雙公投連署不到30天就逾50萬份。（黃福其攝）

江啟臣等人慰勉核對連署書的志工辛勞。（黃福其攝）

江啟臣體驗核對連署書。（黃福其攝）

(中時 )