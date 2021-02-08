性感女神雞排妹(鄭家純)日前吐露主持某公司尾牙，遭到該公司老闆用低級言語騷擾，還被當天出席的歌手翁立友襲臀，而隨著各方出面聲明，事件越鬧越大，輿論呈現兩極化發展，性騷擾蒐證困難也導致事情難有定論，如今鮮肉主播黃家緯也po文，坦言性騷擾其實是非常個人化的感受，非當事人難以評斷，他也公開自己的親身經歷，不禁感嘆事發總是突然，當下根本還沒察覺，事情就已經發生了。

主播黃家緯表示碰過很多次「客觀的性騷擾」，跟大家分享兩次他覺得最奇怪的經驗，他甚至沒覺得自己被騷擾了，因為「一切來的太快、太怪、太突然…突然到我來不及察覺，我被騷擾」。某次他在台北車站月台等車，一名20多歲、捲髮、猶如大學生的高瘦男子走過來，說道：「我可以問你一個問題嗎？」，黃家緯應答可以後，對方就直接伸手抓他下體，並說：「好大喔」，然後就走掉了，而因為事出突然，黃家緯只反射性要躲開觸摸，導致呈現全身僵硬但臀部向後翹的奇怪姿勢，當場石化，「我真的不知道這是什麼，一切就結束了」。

又有一次，是他在捷運徐匯中學站的廁所，正當黃家緯對著小便斗準備解放時，一名30多歲普通身材的上班族突然站到他隔壁，接著竟把脖子伸長探過來，整個頭就在黃家緯左胸前，目不轉睛盯著他小便，讓正上廁所的黃家緯進退兩難，只能傻眼問他要幹嘛？對方卻說：「我可以幫你X嗎？我可以付錢」，黃家緯嚇得說不要，要他快滾，但對方繼續欣賞他小便，還掏出千元鈔票說真的能給錢，導致黃家緯尿完來不及洗手就快跑走，但對方卻追上來說：「我給你錢好嗎？」，實在有夠荒謬。

黃家緯表示，事情發生時，一切都太快，根本來不及說，而感受方面就差很多，像兩起事件都是很明顯的性騷擾，但黃家緯事後並沒有覺得委屈、受害，也沒怕到不敢搭台鐵或不敢尿尿，但如果有人對他說：「我可以問你一個問題嗎？」，他會忽略，表示事後感受是很主觀的，「我們只能尊重本人」，而性騷擾事件，也真的只有當事人才了解，「只聽到片面說法或看到部分事實，急著評論，對當事人真的不公平」。

(中時新聞網)