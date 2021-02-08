日本55歲知名創作歌手谷村有美，曾發表《努力啊Broken Heart》和《被相信的事物打救》等膾炙人口的作品，近來卻傳出遭結婚19年的丈夫家暴，甚至被他拿高爾夫球棍痛毆，如今警方已經介入調查，家暴醜聞傳出後，家讓這段看似幸福的婚姻蒙上一層陰影，引發外界議論。

谷村有美除當年以歌手身分出道，還曾擔任電台DJ和出書，在演藝圈多領域發展，星路備受外界看好，經友人牽線認識年紀大她17歲的丈夫原田泳幸，兩人在交往數年後於2002年結婚，婚後便將重心移往家庭，逐漸淡出演藝圈，近年幾乎沒有新作品問世，但近來卻傳出遭到家暴的消息，根據日媒報導，她在住處遭丈夫用高爾夫球棍痛毆，警方獲報後已經介入調查，以涉嫌毆打妻子罪名逮捕原田泳幸，雖然對他進行訊問，不過並沒有透露是否已經認罪，但慶幸的是谷村有美傷勢沒有大礙。

有日媒爆導，谷村有美雖然淡出演藝圈多年，但其實仍心繫演藝事業，如今兒子已長大成人，讓她決定復出舉辦個人演唱會，不過礙於新冠肺炎疫情肆虐全球，至今仍不見趨緩現象，導致重返演藝圈計畫無限期延後。

而72歲的丈夫原田泳幸，據調查可以說是來頭不小，不僅曾擔任日本蘋果電腦及麥當勞麥當勞社長，目前更是台灣知名手搖飲日本負責人，如今傳出家爆醜聞，飽受外界輿論抨擊。

(中時新聞網)