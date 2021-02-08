罷免案連續不斷，前民進黨立委林濁水今天肯定剛回國民黨的趙少康說法，認為兩大黨搞罷免應該停下來，他主張修法廢除罷民代的制度，「否則怎麼修都不可能合理，改革就要爽快，不拖泥帶水才是根本之道。」

林濁水今天在臉書表示，趙少康說兩大黨搞罷免，冤冤相報沒有完了，應該停下來。「說得鏗鏘有力，佩服。」

趙少康又說解決之道是要把法修得合理，說罷免立委比議員容易，「當選議員可能只要1萬多票，但要罷免卻需要7丶8萬票，這很奇怪。」所以他主張提高罷免市長的難度，林濁水表示，這我沒意見。

至於議員？林濁水指出，趙少康這部分他沒講，但是所謂合理，若順他的批評，馬上遇到大麻煩。他質疑趙少康難道要降低罷議員的難度？「這樣豈不是更烽火連天？」

他建議國內何不看看歐洲？從罷免制已絕跡的進步事實，廢罷民代的制度，否則落伍有毛病的制度，頭痛醫頭腳痛醫腳，怎麼修都不可能合理，他認為，改革就要爽快，不拖泥帶水才是根本之道。

(中時 )