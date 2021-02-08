經濟部表示，從去年6月以來，不僅沒有颱風帶來降雨，新竹至嘉義迄今水庫集水區降雨量更是有史以來最低，為降低缺水對民生及產業衝擊，除了實施農業、產業、民生節水，行政院投入新台幣14億元經費，推動「109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫」4大水源整備及行動方案，包括抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水等，抗旱緊急水源工程全部就緒，預估可增加每日70萬噸水源。

水利署指出，因應旱象，水利署從去前起就開始趕辦各項緊急抗旱水源，目前已完成有抗旱水井併入自來水系統擴增為159口每日產水33.6萬噸、埤塘水源完成併自來水系統利用已抽26萬噸、水資源中心放流水利用取水量30萬噸、新竹緊急海淡每日產水3,000噸及桃園新竹備援管線每日調度20萬噸用水等，均於1月底完成，提前達標投入抗旱。

水利署說，緊急海淡機組設置於新竹南寮，為能盡速發揮功能，執行期程十分緊迫，經督促廠商全力趕辦，已於1月底達成第一階段產水每日3,000噸目標，第二階段工作雖然正值春節假期，但施工人員仍不放鬆地持續加緊趕工，預計在2月底前再增加產水量每日1萬噸，期為新竹抗旱期間所需要的保險用水做出貢獻。

桃園支援新竹備援系統及新竹南寮緊急海淡機組兩項工程合計將可供應新竹地區將近4成的用水量，並搭配109年完工之頭前溪抗旱備援水井每日2.8萬噸，將使新竹地區水情趨於穩定，於過年期間仍可穩定供水，新竹民眾可安心過好年，同時可提升高科技產業用水信心。

(工商 )