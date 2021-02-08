豐興年前盤價 全面維持平盤 11:332021/02/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料價格漲跌互見，豐興年前開出的本周盤價，全面維持平盤，包括廢鋼每公噸收購牌價維持9,300元，鋼筋每公噸牌價維持18,300元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 昇貿 今年營運拚雙位數成長 保護元件廠1月營收 齊攀峰 (工商 ) #豐興 #年前 #盤價 #國際廢鋼原料價格 #漲跌互見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐歲末傳愛 關懷弱勢總動員 04:102021/02/08 金融．稅務 景氣復甦REITs今年會是有基之彈 04:102021/02/08 投資理財 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 04:102021/02/08 證券．權證 台灣大打國際盃 進軍東南亞 04:102021/02/08 產業．科技 黃小玉飆 食品業憂有錢難買 04:102021/02/08 財經要聞 春節安心遊 中市府防疫大動員 04:102021/02/08 地方新聞 《國際產業》全癱亞洲航空業整補中 正常化無語問蒼天 08:182021/02/08 財經 大陸代工AZ疫苗出口 首批抵巴西 04:102021/02/08 焦點要聞 手腕紋浪漫刺青 女1年後開冰箱見熟悉圖案秒傻眼 08:282021/02/08 搜奇 《鋼鐵股》受累航太染疫 豐達科1月營收年減5成 10:002021/02/08 財經 《國際金融》美股動盪加劇 華爾街精選5檔避亂流 10:342021/02/08 財經 財經熱門新聞 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 狂囤人口數6倍1.5億劑疫苗 澳洲盤算曝光 - 要聞 澳洲吃癟 G7憂得罪大陸 無限期延後擴組D10計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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