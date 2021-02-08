大陸國家市場監管總局官網公布，2021年1月依法對唯品會涉嫌不正當競爭行為立案調查，經查後，作出行政處罰決定，處罰金額人民幣（下同）300萬元。這也是大陸官方對電商平台展開鐵腕整治的又一作為。

市場監管總局指出，唯品會2020年8月至12月，為獲取競爭優勢及交易機會，通過影響用戶選擇及限流、屏蔽、商品下架等方式，妨礙、破壞品牌經營者及其他經營者合法提供的網絡產品和服務正常運行，擾亂公平競爭市場秩序，違反「反不正當競爭法」第12條規定。

路透報導，唯品會表示，已收到市場監督管理總局關於違反「反不正當競爭法」的行政處罰決定書，唯品會對行政處罰決定書載明的違法事實沒有異議，接受行政處罰決定，將及時履行，並將按照國家市場監督管理總局的要求及「反不正當競爭法」的規定，進行全面整改。唯品會將以此為戒，全面加強公司經營合規管理。

(工商 )