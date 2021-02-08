搶春節連假後開工商機，路易莎咖啡全台門市將推出「寄杯開工慶」，2/17日起至2/19日限時三天，飲品寄5杯／一組（限同品項/規格） 享8折優惠。

路易莎提醒，寄杯商品需單獨結帳，一次限購一組(相同規格品項5杯，包含加價調味)，無兌換期限，但不得跨店兌換。同時，寄杯品項僅限紙本Menu常態販售飲品為準(不含黑卡尋豆師手沖及其他商品)；又寄杯活動不得與其他優惠活動合併使用，自備環保杯折兩元除外。

路易莎表示，客人兌換時，請出示「交易明細」與「寄杯貼紙」供門市人員確認及核銷。限兌換與券面所載相同之商品，恕不接受變更品項或再加價調味。而寄杯貼紙屬無記名式，如有遺失、被竊、滅失或毀損變形致無法辨識者，恕無法掛失及補發。

路易莎另提醒客人妥善保存「購買發票」、「交易明細」及「寄杯貼紙」等購買證明，以維護自身權益；如退貨未提供「購買發票」及「寄杯貼紙」恕將無法辦理退貨。寄杯活動適用黑卡2.0消費集點，恕不適用外送及網路訂餐服務。

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