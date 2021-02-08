新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，施工團隊報告工程進度超前2％。侯友宜表示，工程經費約1億8313萬元，於2020年6月開工，預計今年12月完工，解決交通壅塞困境。

侯友宜說，板橋浮洲合宜住宅移入人口多，尤其在板城路的交通，其實不管是土城、樹林到新莊、板橋，或是板橋、新莊行經板城路都會比較堵塞，所以特別在65線增設浮洲北入南下的匝道。

工程尚未完成之前，先進行市區的道路優化工程以及湳仔溝、板城路兩側的配對單行道工程，共斥1億8313萬元，趕快在今年底能順利完成，也麻煩公路總局儘速發包，期待能夠如期在2023年的年底完成整個65線的浮洲匝道口的工程，然後解決浮洲地區4個行政區塊的民眾往來的交通壅塞。

工務局指出，高達4000多户的板橋浮洲合宜住宅完工後，湧入大量人潮，雖然新北市政府已配合開闢多條道路，但其中攸關民眾南來北往的台65線快速道路，在浮洲地區並無匝道，因從2013年底開始，不斷向交通部公路總局爭取「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」。

利用既有台65線的中和支線缺口新增匝道銜接至板城路，以解決板橋華東街和台65線板橋二交流道已經壅塞的情形。

新工處說明，配合交通部公路總局預計今年5月進行「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，在工程開工前，新北市府針對台65下方板城路，進行配對單行及部分道路截彎取直工程，完工後原本雙向通行的湳仔溝兩側板城路，將改成兩側各2個車道之單行道，以利未來台65線匝道完工後平面道路順暢通行,進而改善土城、樹林、板橋及新莊等鄰近區域的整體交通。

(中時 )