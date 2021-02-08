外送經濟夯，不過外送員也不好當，一名女外送員表示，有客人請她將餐點送到6樓門口，不料爬上6樓後發現一個紅白塑膠袋，裡面竟裝滿了1元和5元銅板，原來客人將505元的餐點費全部用銅板支付，讓她當場崩潰傻眼，直喊「我容易嗎？」

這名女外送員在臉書《爆怨公社》發文指出，昨（7）日早上接到一張訂單，正要配送時，收到客人的訊息表示因為人還在外面，請她將餐點放在6樓門口即可，現金已放在門口粉紅色板凳上的紅色塑膠袋裡，還特別說了一句「辛苦您了！」

外送員PO出客人用紅白塑膠袋裝的銅板。(圖/截自臉書 爆怨公社)

外送員PO出與客人的對話紀錄。(圖/截自臉書 爆怨公社)

女外送員依照客人要求，把餐點送上6樓門口後，確實收到一個紅白塑膠袋，結果仔細一看，裡面竟然全是1塊錢和5塊錢銅板，讓她當場理智斷線，直呼爬6樓沒關係，但給一袋全部銅板的505元，「我容易嗎？」

照片曝光後引起網友眾怒，紛紛留言「奧客」、「真的是辛苦錢」、「太糟蹋人了，真的窮到只剩一塊錢嗎？」、「人肯定在門內，不信跟他說沒看到現金，保證會出現」、「賭爛的是，他還說辛苦你了」、「一元不是不能消費，但是不要拿來大額付費好嗎」。

有網友氣憤表示，應該告知對方金額不對，請他直接出來點金額，當面算給你看；不過也有同行說，其實不用跟對方點錢，直接說這一單不想送了，幫他拿回店家，讓他慢慢等，「情願被拉休，也不想要受505個1元的氣」；此外，還有內行人透露，其實有的超市有零錢存款機，若零錢太多可以拿去那裡存，何必丟給外送員。

無獨有偶，上個月也有外送員曾在臉書PO文表示遇到類似狀況，一名女外送員好不容易將餐點送到基隆，半夜還下著雨，沒想到對方竟然給她540元的1元硬幣，也是讓她當場崩潰，並且在12度的寒夜下花了半個小時點銅板，最後還發現少了10塊錢，讓她超級心寒。

疑不滿店家態度差 外送員動手 餐點怒砸女店員

(中時新聞網)