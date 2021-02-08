自稱菲律賓西北大學牙醫系畢業的簡姓男子，未取得台灣合法牙醫師資格卻在台北市開設診所看診，去年他還跑去向衛福部長陳時中攔路下跪陳情，但遭依非法執行醫療業務罪判囚2年半定讞；他另在新北市非法植牙部分，遭高院判囚2年，偽造文書判刑4月，可易科罰金。

簡姓男子依法取得牙醫師資格，但他從2014年起用「福仁牙醫診所」名義招攬民眾前去就診，並利用網際網路以「華倫牙醫」名義刊登廣告，又在通訊軟體LINE招攬客戶，簡男還用發送小包裝廣告面紙等方式進行招攬，非法看診。

台灣高等法院考量簡男曾因非法看診遭判2年定讞，卻仍漠視法令而為本案犯行，並造成被害人傷害，自應嚴予非難，考量他犯後否認犯行，未與被害人達成和解，依醫師法之非法執行醫療業務罪判刑2年6月，最高法院駁回上訴確定。

他另在新北市開設診所部分，高院維持一審判決，依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑2年；行使偽造私文書罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。

(中時 )