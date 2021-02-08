鈺齊-KY（9802）8日公布自結元月合併營收13.75億元、年增29.28％，創同期新高；若以美元幣別計價，自結元月合併營收4,840萬美元、年增36.59％，僅次於去年12月，創單月歷史次高。

鈺齊-KY表示，綜觀2021年春夏季鞋款的整體產銷狀況（出貨時間大約介於去年10月至今年4、5月間），總接單產值已明顯大於過往。其中，去年12月及今年元月合計營收28.45億元，高於去年同期的25.19億元，為歷年出貨新高。

鈺齊說，雖因貨櫃不足而影響去年末營收認列，然在客製化（訂單式）的生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨，以因應各地區經銷商提貨需求。因此，短期仍有出口運輸遞延現象，但終將不會影響2021年春夏季鞋款的整體出貨表現，也不會影響秋冬季鞋款量產訂單（出貨時間大約介於4月至10月）的下單積極度。

展望2021年營運，鈺齊仍持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加，及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模，勢必更上一階，使公司營運動能，將可顯著增長。

(工商 )