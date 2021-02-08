全球掀起搶新冠疫苗大戰，數據顯示，包括美國在內的富國已經掃光了全球60%疫苗供應，專家警告，這種疫苗不平均分配的狀況將讓這些富國自食惡果，可能讓疫情「無限期」延續下去，在全球都接種疫苗之前，美國人的生活是不可能回歸正軌的。

全球掀搶新冠疫苗大戰，歐盟實施疫苗出口限制措施。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，根據杜克大學（Duke University）調查，各大富國掃光了全球60%新冠疫苗供給，光是美國就預購了足以為全美國人口接種2次的疫苗劑量。

美國專家警告，這種全球疫苗分配不均的狀況最終會讓美國自食惡果，除了可能讓疫情「無限期」延續下去外，現在多國出現了更具傳染力的變種病毒株，在其餘國家都接種疫苗以前，美國社會恐無法恢復正軌。

其中一名提出警告的專家包含美國總統拜登首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），他最近在活動上表示，「我們居住在全球社區之中，如果我們要談論真正的接近正軌，我們就必須在全球的層級上進行攻擊」，他說明，因為不論全球各地何時爆發新病毒、傳播，不論怎麼做，「美國永遠都會處在危險之中。」

拜登上任後推翻川普舊令，除了終止退出世界衛生組織（WHO），更宣布希望加入世衛主導的新冠疫苗全球取得機制（COVAX），COVAX目的在於讓新冠疫苗分配得更平均。

拜登政府推動的1.9兆美元紓困方案，當中的110億美元資金預備投注於國際社會針對疫情的因應措施。

不過專家認為光是投入金錢仍不夠，COVAX上周宣布目標在6月底以前分配超過3億劑疫苗，這些疫苗劑量只能覆蓋3%參與國的人口。美國非營利組織「公眾」（Public Citizen）全球藥物普及計畫負責人梅巴都客（Peter Maybarduk）指出疫苗劑量嚴重不足，呼籲包括拜登政府在內等全球要有更強力的回應，報導指出，當中一種方式包含要求美國捐出多餘的疫苗，並且鼓勵其他國家也這麼做。

鑽研全球衛生法的美國喬治城大學（Georgetown University）教授高斯汀（Larry Gostin）也表示，為美國最脆弱的人口接種疫苗後將疫苗捐出去符合美國的利益，不過這些專家也坦言，美國民眾恐怕難以接受在達成群體免疫前就將疫苗捐出去的想法，專家指出，如果美國想成為世界領袖，就必須負起道義責任，洛杉磯醫療服務公司「ConsejoSano」執行長巴克盧（Vikram Bakhru）呼籲美國「要為全球人口服務」。

(中時新聞網)