南美洲國家厄瓜多大選今天結束，左派經濟學家阿拉烏斯（Andres Arauz）宣稱「大獲全勝」，出口民調預測他將在決選面對右翼前銀行家拉梭（Guillermo Lasso）。

法新社報導，1310萬厄瓜多選民將選出新總統，接替不得民心的社會主義者莫雷諾（Lenin Moreno），還要選出一院制國會的137個席次。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施造成混亂，民眾為了投票大排長龍。

35歲的阿拉烏斯是前總統柯利亞（Rafael Correa）的門徒。柯利亞目前居住在妻子出生地比利時，逃避因貪腐遭定罪。

阿拉烏斯在社群媒體推特（Twitter）寫道：「在我們美麗國家的所有地區都大獲全勝。我們以2比1領先那位銀行家。」不過他也呼籲支持者在慶祝他成功前，「先靜候官方結果出爐」。

阿拉烏斯的主要對手拉梭承諾開放更多外國投資，並增加石油產量，卻被自己的保守派銀行家形象所傷。

路透社報導，當地民調機構Clima Social所做的出口調查顯示，阿拉烏斯以36.2%得票率領先拉梭的21.7% ；西達托斯（Cedatos）進行的另一項民調顯示，阿拉烏斯得票率34.9%、拉梭21%，排名第3的原住民權利倡議者培瑞斯（Yaku Perez）得票率則為18%。

依據厄瓜多選舉規範，任何一名候選人要直接取得勝利，得票率必須過半，或高於40%，加上領先得票率最接近的對手10個百分點。

這場大選登場之際，第2波致命冠狀病毒疫情正橫掃拉丁美洲，加劇厄瓜多國內經濟問題，許多選民今天配戴口罩前來投票。

厄瓜多有1萬5000人在這場疫情中病故、超過25萬7000人染疫。

第一輪選舉結果預計將於今天晚間出爐。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100208

(中央社)