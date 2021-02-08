永大(1507)今天召開臨時股東會，討論由獨立董事黃福雄提議解任獨立董事陳世洋案，會中通過解任陳世洋，並由大股東日立提名謝志鴻當選獨立董事，新任獨董副教授謝志鴻表示，將嚴守獨董忠實義務(duty of loyalty)與善良管理人注意義務(duty of care)，善盡獨立董事職權，助益永大董事會監督公司健全營運。

永大原有9席董事，2020年1月傾向支持現任董事長許作名的美商UT Park View, INC.及法人董事代表張偉聰辭職；2020年4月董事之一、前任董事長許瑞鈞辭職，永大現有董事減至7席，包括：董事長許作名、許兆慶、獨立董事陳世洋和陳麗秀；以及日立製作所代表人長島真、董事之一前任總經理蔡鋒杰、獨立董事黃福雄，2020年10月，大股東日立加上全資子公司持股，已經持有永大股權比重過半達51.1%；另一股東寶佳集團合計持股比重約30%多；兩方勢力目前形成4比3局面。

永大機電獨立董事黃福雄為追求全體股東之利益，並督促永大公司經營之立場，基於行使獨立董事職權，提案解任陳世洋獨立董事資格。陳世洋先在董事會前以審計委員會主席身份，召開配發股利建議案，明顯越權而喪失獨立董事立場，已無法公正超然履行獨董職務，不適宜繼續擔任永大公司獨立董事。

永大今天召開110年第一次臨時股東會，討論有關解任獨立董事陳世洋之議案，出席股數2億5057萬1818股，出席率61.31%，投票權數2億2456萬2527權，贊成議案權數2億1530萬8149權，占比85.92%，反對議案權數925萬9378權，占比3.69%，表決通過解任獨立董事陳世洋。

至於新任獨立董事議案，唯一被提名人謝志鴻教授，出席股數2億5057萬1818股，投票比例85.91%，表決通過謝志鴻當選獨立董事案。

台灣日立電梯表示，此次股東臨時會順利召開完成，以公平公正公開的方式選出新任獨立董事，盼借重獨董謝志鴻個人學術與經驗，協助永大公司朝向公司治理3.0的立場邁進，強化公司董事會職能，提升企業永續價值；深化公司永續治理文化，提供多元化商品；接軌國際規範，引導盡職治理。

針對陳世洋於股臨會前發布之聲明，黃福雄四點回應如下：第一、召開本次股臨會的正當性，已在日前詳細說明過；第二、此次股臨會業已依法規定事先呈報主管機關核准；第三、股臨會提案結果是由公司所有股東投票決定，獲得通過；第四、所有董事都必須受股東監督檢視。

新任獨董謝志鴻表示，將嚴守獨董忠實義務與善良管理人注意義務，盼以個人長久以來對經濟刑法領域研究之學術心得，看護眾多小股東權益，對永大公司內部控管與公司治理素養提升貢獻一己之力，善盡獨立董事職權，助益永大董事會監督公司健全營運。

(時報資訊)