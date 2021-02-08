周日隔夜市場美股期貨走高，繼上周創下去年11月以來最大單周漲幅後，華爾街主要指數似乎展現加速揚升的跡象。

目前道瓊指數期貨上漲0.47%，為31,189點。標普500指數期貨漲0.5%，那斯達克100指數期貨漲0.57%。

上周五標普500指數創下歷史新高，並為去年8月以來首次連漲5個交易日。

道瓊指數亦創下自8月以來維持最長的日線漲勢，而那斯達克綜合指數亦創下歷史新高，同時為連續第4個交易日收高。

小型股羅素2000指數上周收漲7.7%，創下去年6月以來最佳單周表現，並創下5月以來最長日線漲勢。

摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson在周日出具的報告中表示，在逐漸獲得動能的經濟復甦初期，我們仍然穩居於牛市之中，隨著疫苗配發與正常活動逐漸恢復帶動經濟持續改善，我們仍將建議最具上漲潛力的股票。

MKM Partnerscsh首席市場技術分析師JC O'Hara表示，股市繼續上揚，標普500指數可能站上4000點，目前趨勢仍屬正面，急劇的揚升應將繼續吸引炒短線的資金，而長線投資人將持續在場邊觀望，直到股市開始回調。

美國參眾兩院上周分別通過預算決議，為啟動調解程序舖路，這將使拜登總統的1.9兆美元紓困與振興方案，能在沒有共和黨支持的情況下，在民主黨掌控的參議院以簡單多數表決通過。

稍早前美國財政部長葉倫表示，如果拜登激勵方案能過關，美國可望在2022年重返充分就業。

本周仍是美股繁忙的一周，78檔標普500成份股將陸續公布財報，包括思科、推特、Yelp、優步、美高梅國際酒店集團、跨國玩具製造公司美泰兒（Mattel）、通用汽車、可口可樂與迪斯尼，將成為市場新的關注焦點。

(時報資訊)