英國航空引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)周日發佈聲明，為因應新冠傳染病衝擊而進行成本管理，計畫在夏季對民用航空部門的營運關閉兩周。

勞斯萊斯已著手與工會協商期關閉和成本刪減計畫；為回應新冠疫情對整個商業航空部門的衝擊，公司持續管理成本，並提案在夏季對民用航空關閉兩周的營運。

新冠病毒影響旅遊業，在主要航空公司客戶持續停飛下，勞斯萊斯財務狀況也受到影響。勞斯萊斯在上月曾警告，預計旅行將在2021年進一步受限制，將導致增加的現金外流。

(時報資訊)