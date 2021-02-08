無黨籍高雄市議員黃捷罷免案未通過，不過台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤的罷免案已啟動連署，外傳綠營點名罷免國民黨主席江啟臣、副祕書長謝龍介及革實院長羅智強3人。江啟臣上午受訪表示，從這個舉動，就很清楚知道「報復性罷免」，到底誰在介入？誰在報復？答案就很清楚。

江啟臣強調，國民黨目前是以公投為最重要目標，罷免就是尊重民意，這是人民公民權的行使，不論罷免案過或不過，都是人民意志的展現。

對於立委吳思瑤在臉書指控國民黨扭曲食安議題，操控假消息做報復性罷免。江啟臣表示，如果民進黨還是用政黨對決、政黨對立的態度來看待公投與罷免，那可能會錯估民意。很遺憾的是，民進黨應知道民意的走向，應該很了解人民的聲音，民進黨現在全面執政，應該展現蔡英文所講的謙卑，即便罷免案不管過或不過，都是一種人民意志的展現。

他說，聽到執政黨的人是用這樣的態度，這種執政的傲慢，面對民意不懂謙卑，不管用什麼修法或什麼都沒有辦法解決，尤其過去幾年在立法院看到，只要民進黨不滿意的就修法，什麼事都在立法院多數暴力解決，「什麼都做的到，只是你想不到而已。」

有關中廣董事長趙少康呼籲，在吳思瑤與陳柏惟罷免案告一段落後，應先暫緩，回頭檢視選罷法的缺失。江啟臣說，選罷法的修改，大家應先去看一下，當初為什麼提案修改、是誰提案修改？現在人民最不滿的應該不是選罷法，而是執政黨什麼事情都雙標，在野喊公投、執政就沒收公投；在野反萊豬、執政就開放萊豬；在野喊言論自由、執政就打壓言論自由，什麼事都民進黨做主、都民進黨說了算，這才是現在人民最不滿、最不爽的地方。

至於藍營內部有聲音，希望罷免綁公投，以公投動能幫助罷免衝出最大影響力？江啟臣說，兩者能不能一起，不是國民黨能決定，國民黨現在能確定的只有8月28日的公投日，至於其他罷免案或公投案有沒有辦法在8月28日一起，完全要看公投與罷免的主辦機關中選會。

(中時 )