本周就要過小年夜，國旅最夯就是東部，在本土疫情恐有升溫的情況下，交通部預期國5可能塞爆。交通部長林佳龍今日表示，目前掌握春節期間東部住房率已高達7成7，到春節的時候應該會滿房，可預期交通會非常壅擠，春節疏運專案會檢討精進。

林佳龍說，很重要的是請用路人要掌握即時路況資訊，善用1968、幸福公路的APP，再配合交通部的分流措施，大量車流只有透過時間、路線、交通工具疏散，也有配套高乘載、開放路肩、夜間免費等既有方式的精進，同時部分匝道封閉、儀控，這次更有大客車專用道可一路通行，「在地有腳」透過票價補助讓旅客轉乘接駁無縫接軌，前提須用路人幫忙掌握即時路況，選擇最好的分流措施。

林佳龍表示，只要大家落實防疫新生活，作為主管觀光業務的交通部長還是支持國人利用春節連假，不管返鄉或出遊到戶外走走，同時把防疫跟自我療癒都能得到最好落實。

林佳龍說，1968主要以車流為主，高速公路是主幹線，掌握主幹線車流就能掌握替代道路跟周邊道路的情況；另外國家風景區有停車場，可掌握停車數量，只要停車到一半就會出現警示，到六成就會管制，以此方法來管制車潮，進而管制人潮。

林佳龍表示，南北高快速公路，除國1、國3又增加台61線，請大家走替代道路，到東部除國5跟蘇花改已串聯，另外從南迴公路到東部也是一個路線，整個台灣環島不一定要走北部，也可走南部，走西部也可考慮分流，特別是台61線是幸福公路，CP值最高免收過路費，還可以到地方去觀光旅遊，很推薦大家。

(中時 )