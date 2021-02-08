南部近日空氣品質超級差，尤其台南市空品指數更多達8天為紅害等級，高雄也不惶多讓，高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩今(8)日開記者會，要求政府關閉興達電廠4座燃煤機組和1座中鋼煉焦高爐，拯救中南部可怕的空氣品質。

2012年曾受邀到民進黨說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩今日北上到立院召開記者會表示，呼籲經濟部關閉興達電廠4座燃煤機組和1座中鋼煉焦高爐，因為近來中南部的空氣品質實在是髒得太誇張，直呼現在在南部每吸一口氣都在減壽。

蘇偉碩臉書。

蘇偉碩表示，當今政府現在正歡欣鼓舞得慶祝高雄市議員黃捷度過罷免危機，卻對中南部可怕的空氣汙染視而不見，這讓他不禁倒吸一口氣，「而這口氣又因為多吸進許多PM2.5而讓人折壽了好幾秒。」

蘇偉碩舉南韓的法令指出，當地規定空氣品質連續兩天超過50單位，就要採取緊急措施限制排放空氣污染的行為，而台灣至今卻沒有相關法令，直呼「我們又落後了」。

這個議題引發網友討論，表示「現在這執政黨只會搞鞏固權力鬥爭，對食安和空污毫不在乎，實在是很無奈」、「權力才是他們心中的最美！人民的死活不在考量之內」、「謝謝蘇醫師為沒有媒體資源的高雄人發聲」、「想當初韓國瑜馬上派環保局長夜宿大林蒲，空污改善立馬見效」、「不適任的官員不會理會百姓的健康與死活，唉！無良症腐(政府)」。

(中時新聞網)