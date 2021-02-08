大陸手機龍頭華為、半導體大廠中芯國際連續被美國制裁，中芯上周公告去年第4季報表，純利增1.9倍，財信傳媒董事長謝金河指其財報暗藏玄機，淨利來自外幣匯兌、業外投資，若單看半導體製造營收、毛利率、付運量都差台廠一截，「如果拿聯電比中芯，雙方還有很大的差距！」

謝金河稱注意到香港報紙上的標題指出中芯淨利大增，但去年9月15日華為已不能從中芯拉貨，中芯先進製程也受限，獲利如何成長，就是營業外收益大過本業很多。他指出，中芯第４季營收9.81億美元，按年成長16.9%；淨利2.57億美元，成長189.7%；不過再細看，中芯的營業利益1725萬美元，比去年同期減少14.4%。

他分析中芯獲利來源，並暗示其中充滿疑問。首先是外幣滙兌收益達2605萬美元，成長500%，去年第四季人民幣及新台幣都大幅升值，像聯電第四季本業獲利就比第三季少了15億左右，中芯國際滙兌收益竟能逆增台幣7.29億元，「這實在太厲害了」。其次是從權益法認列的投資收益1.32億美元，這項增加10倍，但包含那些投資還有待細查。

謝金河寫到，中芯公告付運晶圓(約當8吋)141.6萬片，成長5.7%，不過受被美國列入黑名單衝擊，14/28奈米的貢獻度從去年第三季的14.6%降至5%，已看得出先進製程受挫；第４季毛利率18%，按年下跌5.8%，和台積電54%、聯電23.9%，甚至是台積電轉投資、專攻成熟製程的世界先進33.97%，仍有很大差距。

由於都以成熟製程為主，台灣大廠聯電被認為是中芯國際主要目標，但謝金河認為中芯還遠比不上聯電。「聯電營收452.96億元，約16.17億美元，已超越Globalfoundry(格羅方德)，成全球第３大晶圓代工廠，聯電的晶圓付運2293萬片，產能利用率已達99%，比去年同期的2042萬片，成長12.29%，毛利率從2019年第一季11.4%拉升至上季23.9%，今年若能再往上拉高，聯電的競爭力還有再往上爬的機會。如果拿聯電比中芯，雙方還有很大的差距！」

(中時新聞網)