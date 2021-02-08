高市警三民一分局日前接獲報案，稱住家內遭不明人士下手行竊，家中名牌耳環、手錶、皮包、現金等物不翼而飛，失竊總金額高達116萬元，經過警方採證分析，發現涉案人是不久前聘請到家中施工的黃姓工人，警方逮獲嫌犯後，依竊盜罪嫌將黃嫌移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，屋主先前請來施工團隊進行窗戶防水的裝潢工程，黃姓工程因為缺錢花用，對外又有債務需要償還，當他發現屋主的經濟能力頗佳，便在施工期間趁著被害人不注意時，心生歹念下手行竊，而屋主則是在施工完成近1個月才發現家中財物遭竊。

警方獲報後立即到場採證、勘查，發現屋內及屋主名下的車輛都有物品遭竊，共有5組名牌耳環、手錶2支、現金2萬元、外幣、皮包等財物不翼而飛，因此警方研判能夠同時侵入住宅及車內的應是可以自由出入的熟人所為，因此對近1個月內任何出入住宅的名單進行清查。

警方調查後發現，去年12月中到今年1月中旬，屋主曾請施工隊到家中進行裝潢工程，警方便鎖定施工隊進行調查，隨後發現黃男涉有重嫌，因此對他實施跟監、埋伏，掌握他的居住所、交通工具及相關證據後，在黃嫌於左營區買飯時將其逮捕歸案。

警方將其逮捕後，也查扣黃嫌身上的不法所得，但因為事發多日屋主才驚覺遭竊報案，多數被偷走的財物已遭黃嫌變賣現金，僅剩2組耳環、備份鑰匙、遙控器等物尚未脫手，全案依竊盜罪嫌將黃嫌移請橋頭地檢署偵辦。

(中時 )