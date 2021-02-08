海巡署偵防分署台南查緝隊人員向台南市長黃偉哲說明查緝過程。（洪榮志攝）

年關將近，私梟也趁機走私菸品牟利。海巡署偵防分署台南查緝隊根據可靠情資，會同台南市警六分局等單位，近日在台南市中華西路、健康路口，攔下1輛滿載未稅私菸的大貨車，當場起出未稅私菸395箱又15條，合計19萬7650包，市價1300多萬元，全案除依違反菸酒管理法案將53歲的吳姓司機函送市府裁處外，也正向上追查背後的私梟集團。

市長黃偉哲8日專程前往查緝隊頒發加菜金5萬元，並強調，正值防疫期間，走私、偷渡容易造成防疫破口，除感謝海巡及警方弟兄共同守護市民的健康及安全，也請民眾拒絕私菸。

查緝隊日前接獲情資，指南部地區某不法走私集團，因春節將近，計畫走私菸品販賣牟利，即會同南市府菸酒查緝小組、海巡分署北門、屏東查緝隊、南部分署第6、11岸巡隊、艦隊分署第4海巡隊、高雄市政府警察局鳳山分局、台南市政府警察局第四、五、六分局、刑事警察大隊及基隆市、台東縣、彰化縣政府菸酒科等單位組成專案小組。

專案小組經過數月的蒐證及清查相關車輛，鎖定涉嫌重大的大貨車，查緝人員先在台南市安平漁港港區發現該貨車後，沿路跟監，再於中華西路、健康路口鳴笛及顯示警示燈，並表明身分實施攔查，當場在車上查獲摩登H、摩登S及紅金龍等品牌未稅私菸。

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海巡署偵防分署台南查緝隊人員從攔截的大貨車搬下未稅私菸。（台南查緝隊提供／洪榮志台南傳真）

海巡署偵防分署台南查緝隊人員在被攔截的大貨車內起出市價1300萬元的未稅私菸。（台南查緝隊提供／洪榮志台南傳真）

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