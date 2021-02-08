◎2020年詐騙手法排行榜 解除分期竄第一

農曆春節前夕詐騙盛行，內政部統計「假網拍」詐騙手法在2018年及2019年二度蟬聯第一，但2020年在全國防疫期間，詐騙手法也推陳出新，內政部統計詐騙案件發生情形，最常遭受詐騙手法中，「解除分期付款」超越「假網拍」排名第一，假網拍及假投資名列第二及第三。

◎小英春節福袋怎麼發？ 總統府回應了

蔡英文總統每年春節期間會配合行程送出福袋，今年因防疫未安排參香行程，總統府表示，總統府印製的一元福袋，將爰往例分送予有需要的朝野立委，以及軍警單位等執勤人員。

◎今起轉涼 小年夜、除夕全台有雨 雨勢最大時間出爐

變天了！今天東北季風增強，北台灣轉濕涼，中南部溫差大有局部霧，氣象達人彭啟明表示，今明兩天北部、東北部溫度下滑，高溫從28度降到21度，低溫15度，小年夜、除夕兩天天氣最不穩定，全台有雨還可能出現春雷，雨勢最大時間落在小年夜晚上到除夕清晨，西半部有較大雨勢，預期到除夕午後降雨逐步緩和。

◎挪助理費私用涉貪 潘懷宗低頭快步進法院

台北市議員潘懷宗涉犯利用職務機會詐取助理費300萬，士林地院1月27日裁定200萬元交保。高等法院以潘確有勾串、滅證之虞，撤銷發回士院更裁，士林地院8日上午10點30分二度召開羈押庭，潘懷宗上午10點14分，快步進入法院並未有任何說明。

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(中時新聞網)