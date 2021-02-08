證交所即將於明（9）日成立滿60周年，今天早上舉行盛大慶祝典禮，蔡英文總統由金管會主委黃天牧陪同視察證交所101大樓，並在慶祝典禮中致詞，證交所董事長許璋瑤親自向小英總統報告，強調自2016年5月20日政黨輪替至今年2月5日封關日，台股加權指數從8,096點攀升至15,802點，累積漲幅95.2％，在國際主要股市僅次於Nasdaq指數漲幅194％。

許璋瑤揩出，台股市場具有優質報酬，從2016年5月20日台股股價表現優異並穩定配發股息，統計2002年底至今年化報酬率11.2％，是 高投資報酬的優質市場；另2016年5月20日以來年化報酬高達20.2％，已真實反映上市公司營運狀況。

許璋瑤表示，國內經濟成長持續走高，上市公司營收、獲利穩定成長，是台股堅實後盾；上市公司結構係以具有全球高競爭力電子產業為主，形成臺股強大的支撐力量；惟產業仍過度集中電子業，將遵照總統「創新、就業、分配」施政主軸，持續 創增新產業，厚植整體市場基礎。

他表示，在台股高殖利率與公司治理表現也獲國際肯定，是外資長期在台投資重要誘因，外資持股比率逐年攀升，最近2年更加明顯；低利率時代對國際長期資金更具吸引力，外資持股走高，尚不致對台股穩定造成太大影響。

許璋瑤並說，當國際發生重大政經事件，外資撤離都會影響國人投資信心，歷年來總共有4次賣超，其中3次都造成台股大幅下跌；去年3月全球疫情大爆發，外資10天內賣超3,600億元，台股重挫逾 2千8百餘點，累積至10月賣超7,000億元；之後因國內投資人持續投入資金，台股於3月底即迅速回升，全年上漲22.8％，國人投資臺股信心提高，將相對降低外資影響程度。

(工商 )