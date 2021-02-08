日本晶片商瑞薩電子（Renesas Electronics）周一表示，向在德國法蘭克福上市、總部在英國的IC設計商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）洽談收購事宜，希望擴大瑞薩的汽車晶片業務。

根據路透報導，瑞薩向東京證交所報備資料，在這潛在可能交易協議裡，提出每股67.5歐元收購建議，較戴樂格上周五收盤價56.12歐元溢價20％。戴樂格上周五市值約43億歐元（約51.5億美元）。按瑞薩收購建議，戴樂格估值逾60億美元。

瑞薩發表聲明表示洽談收購事宜，並不代表收購談判會進行到底。戴樂格周日證實瑞薩洽談收購事宜。根據英國金融法規定，瑞薩必須在3月7日前宣布是否出價收購。

雙方去年8月簽下協議，合作建立汽車運算平台。瑞薩正致力提高其車用晶片的供貨能力，以迎合持續增加的車用晶片需求。

全球車用晶片供應短缺，已迫使部份車商抑制其生產計劃。

(工商 )