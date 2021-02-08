今年中視自製除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》精心企畫象徵「十全十美」的十大經典華麗秀，連主持人白冰冰、陽帆都有備而來，帶來驚豔表演。馬拉松式錄影讓白冰冰累到直接躺在舞台地板上快睡著，她開玩笑說：「每個人的臉已經從西施變殭屍了。」雖然錄到筋疲力竭，但只要鏡頭一來，大家瞬間精神抖擻，演藝人員的體力、專業讓人敬佩。

經典陽婆婆為中視除夕節目重出江湖，陽帆表示對陽婆婆的表演十分熟練，不只舞蹈早已深入腦海，連陽婆婆裝扮都自己一手包辦，從衣服、鞋子、戴頭套到化妝都不假他人之手，更曝曾最快3分鐘就完妝，「我西裝脫下來換陽婆婆上場只要3分鐘，動作很熟練，換很快」，但因太久沒亮相，鞋子拿出來時都已氧化。這次還有山寨版陳婆婆和本尊一起合體，陽帆對陳隨意的模仿讚譽有加，還說曾被其他製作單位誤認：「我說我只做《我愛冰冰Show》，其他什麼節目都沒接，結果後來才驚覺，原來畫面上的陽婆婆是陳隨意，不是我。」陳隨意自己也在節目中開玩笑說：「感謝陽婆婆這麼久沒出來，我賺好多。」

白冰冰（中）表演日本經典演歌。（中視提供）

《牛轉乾坤旺新春》的另一看點就是白冰冰乘日式花轎從天而降，白冰冰為了這段表演吃足苦頭。在攝影棚內升花轎是一個大工程，花轎前方還有一整排超高瓦的大燈，等待彩排的過程十分折磨，「光彩排就窩在轎子內半個鐘頭，搞了2、3個小時，才完成3分鐘表演。」白冰冰笑稱就像烤熟的鴨子，「我穿著很豪華的和服在那邊等，熱到連內褲都濕了」。這次表演白冰冰領著年輕一代的台語歌手一起飆唱，呈現出的舞台效果連她都感動，「很多都等那個人走了，大家才開始緬懷他，現在我們人還在，大家唱我的歌，真的很有意義。」連陽帆都誇讚：「我剛剛在旁邊看，根本每一個都是白冰冰。」

中視《牛轉乾坤旺新春》這次集結眾多藝人，還邀來直播女王丟丟妹客串歌中劇，為了叫賣白雲所扮演的「會哀（AI）人工智慧」，拿起愛的小手連打白雲胸膛好幾下，讓白雲痛得哀哀叫。而白冰冰因為要換裝沒有參與這段表演的主持，陽帆說：「這段如果收視率高，就證明我們沒有冰冰姊也可以。」只見白冰冰在後台對著鏡頭狠瞪，陽帆趕緊話鋒一轉：「冰冰姊這個節目如果沒有妳就結束了。」主持人隔著鏡頭默契十足，添足過年的歡樂氣氛。中視《牛轉乾坤旺新春》除夕夜11日當晚8點開始，連播5小時。

(中時 )