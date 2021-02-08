日股8日表現突出，日經225與東證股價指數早盤雙雙創下30年新高。因企業財報佳音不斷，市場重拾信心，日經225指數早盤收29,378.18點，上漲598.99點，漲幅2.08%。東證股價指數早盤暫收1,923.49點，上漲32.54點，漲幅1.72%。

早盤收盤時，日經創1990年8月以來最高紀錄，而東證股價指數也寫下1991年6月以來新高點。

瑞士信貸私人銀行（Credit Suisse Private Banking）表示，隨著疫苗積極推廣與每日新確診者減少，市場樂觀預期經濟可望回到疫前水準。同時，企業財報紛傳好消息，很多美國業者更是上修財測目標值，也帶動日本相關業者。

標普500與納斯達克指數5日創下2020年11月初以來，最大單周漲幅，主要推手為漂亮的財報數字與疫苗順利推廣。至於拜登祭出1.9兆美元疫情紓困案，也可望能正式過關上路。

鋼鐵製造大軍領漲，神戶製鋼（Kobe Steel）大漲13.94％，因為調高財測目標。日本製鐵（Nippon Steel）全年度虧損財測可望收斂，股價也漲9.1％；鋼鐵業的JFE控股也漲6.57％。

豐田汽車（Toyota Motor）在10日公布財報前，股價先反應上漲1.67％，其子公司汽車零件商電裝（Denso）與愛信精機（Aisin Seiki）分別上漲1.56％和2.89％，因這兩家公司上周他們上週上修財測目標。

鐵路族群持續上漲，小田急電鐵 (Odakyu Electric Railway)漲4.57％，京王電鐵(Keio)漲4.61％，東日本旅客鐵道(East Japan Railway)漲4.09％。在Topix核心30強中漲幅最大者為軟銀集團，上漲5.81％，預計8日公布財報。其次，大金工業 (Daikin)上漲4.96％。

至於表現不佳的包括索尼（Sony），下跌1.81％，其次是第一三共（Daiichi Sankyo），下跌0.86％。

(時報資訊)