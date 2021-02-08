主要產油國聯合減供，以及美國可望推出更多經濟激勵措施將有助於提振需求，周一原油價格走高，布蘭特期油逼近每桶60美元大關。

目前4月布蘭特期油上漲0.46%，報每桶59.79美元，稍早前一度觸及日高59.95美元。近月期油價格上次站上60美元大關，已經是在2020年2月20日。

美國期油上漲0.84%，報每桶57.33美元，稍早前一度站上57.39美元，創去年1月來新高。

澳新銀行分析師表示，美國疲軟的就業報告提振該國將擴大激勵措施的憧憬，而能源產品與工業金屬則受惠於投資人的風險偏好升高。

周一美元兌大多數貨幣走弱，亦為大宗商品帶來支撐。

在石油輸出國組織與包括俄羅斯等盟友合力減產之下，沙烏地阿拉伯承諾在2月與和3月額外減產，將有助於全球市場重拾平衡。

不過分析師表示，原油價格走強將鼓勵美國油企提高產量，與此同時，歐洲與亞洲實施的防疫封鎖舉措將限制燃油需求。根據能源服務公司Baker Hughes所做的調查，上周美國活躍的鑽油台數量—未來產出的早期指標，已經升至去年5月來新高。

(時報資訊)